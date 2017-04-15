В субботу президент Ирана Хасан Рухани принял участие в выставке, демонстрирующей достижения министерства обороны за последние два года, сообщает Тренд.

Президент Рухани представил отечественный учебный самолет «Kosar», тактический беспилотный летательный аппарат (БПЛА) «Mohajer-6», противокорабельную крылатую ракету «Nasir» и ракету Fakor класса «воздух-воздух».

Также президент ИРИ принял участие в церемонии подготовки к полету истребителя Qaher-313.

Kosar — местный учебный реактивный самолет, который был спроектирован, построен, протестирован и стандартизирован внутри страны, и поставил Иран в список немногих государств мира, которые пользуются такими возможностями.