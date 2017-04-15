16 апреля в Баку и на Абшеронском полуострове будет переменная облачность, временами пасмурно. Однако днем в некоторых районах полуострова возможны кратковременные дожди. Подует северо-восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 8-11°, днем 15-19° тепла, в Баку ночью 9-11°, днем 16-18° тепла.

Атмосферное давление составит 760 мм ртутного столба, относительная влажность ночью составит 75-85%, днем 60-70%.

В некоторых районах Азербайджана ожидаются грозы, пройдут дожди, будет туман. Подует западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 7-12° тепла, днем 15-20° тепла, в горах ночью 0°-5° тепла, днем 7-12° тепла.