Суд в американском штате Арканзас ввел запрет на применение одного из трех компонентов смертельной инъекции, который власти планировали использовать для казни заключенных на следующей неделе, сообщает Би-би-си.

Верховный суд Арканзаса также принял решение отложить казнь одного из двух заключенных, запланированную на понедельник.

Ранее власти штата заявили о планах казнить семерых заключенных в течение 11 дней, пока не закончился срок реализации мидазолама — вещества, входящего в состав смертельной инъекции.

Это решение вызвало волну протестов со стороны правозащитников, к которым присоединились и знаменитости, в том числе актер Джонни Депп.

Адвокаты осужденных утверждали, что действия властей штата нарушают конституцию страны.

При этом губернатор Арканзаса Аса Хатчинсон ранее заявлял, что руководство тюрем готово привести приговоры в исполнение в надлежащие сроки.

«У меня есть ответственность перед избирателями, перед моей присягой, но также перед высшей силой, перед Богом, и я это понимаю», — заявил Хатчинсон.

В последние годы власти ряда американских штатов столкнулись с дефицитом ядов для смертельных инъекций, так как европейские производители прекратили их поставки в США, выступая против смертной казни.

Кроме того, как сообщают СМИ, американская фармацевтическая компания McKesson, производящая отравляющие вещества для инъекций, выразила протест против того, чтобы их препаратом кого-то убивали.