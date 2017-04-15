Администрация президента США Дональда Трампа побуждает военачальников принимать больше самостоятельных решений в борьбе с «Исламским государством», пишет The Wall Street Journal.

«В среде военачальников появилось ощущение, что они могут делать немного больше — и они действительно могут», — сказал изданию один из высокопоставленных военных чиновников, передает RT.

Отмечается, что в годы президентства экс-главы государства Барака Обамы американские командиры жаловались на регламентирование их действий со стороны Белого дома, а теперь, по их словам, они могут принимать больше решений без консультаций с администрацией Трампа, однако серьёзно задумываются о последствиях.

В частности, по данным газеты, командующий американскими войсками в Афганистане Джон Николсон принял решение о применении сверхмощной бомбы GBU-43 самостоятельно.