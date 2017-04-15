Подразделения вооруженных сил Армении в течение суток нарушили режим прекращения огня по различным направлениям фронта 116 раз, сообщает пресс-служба министерства обороны Азербайджана.

С позиций, расположенных на безымянных высотах на территории Иджеванского района, в селах Бердаван, Барекамаван, Воскеван Ноемберянского района, в селах Чинари, Айгедзор и на безымянных высотах Бердского района Армении, подверглись обстрелу позиции Вооруженных сил Азербайджана в селах Джафарли, Кемерли, Гаймаглы и Гушчу Айрым Газахского района, в селах Агбулаг, Мунджуглу и на безымянных высотах Товузского района.

Позиции Вооруженных сил Азербайджана были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Гейарх, Чилябюрт, Ярымджа Тертерского района, Юсифджанлы, Шыхлар, Мерзили Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Горган, Горадиз, Гараханбейли, Ашагы Сейидахмедли и Ашагы Вейселли Физулинского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Геранбойского, Тертерского, Агдамского, Ходжавендского и Физулинского районов.