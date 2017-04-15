Компания Apple получила в Калифорнии разрешение на проведение испытаний беспилотных автомобилей наряду с такими гигантами автомобильного рынка, как Volkswagen, Mercedes-Benz, Nissan, BMW, Honda, Ford, и другими, сообщает калифорнийский департамент транспортных средств.

Кроме автогигантов в список компаний, которым официально разрешены такие тесты, вошли также Google и Tesla. Всем компаниям предписано уведомлять департамент в течение 10 рабочих дней в случае ДТП при испытаниях беспилотных машин. Отчитываться об успехах компании обязаны каждый год, передает ТАСС.

Apple поначалу планировала создать полуавтономный автомобиль, однако со временем планы компании стали более амбициозными. Руководство компании решило разработать полностью беспилотную машину, которая узнавала бы владельца посредством сканера отпечатков пальцев и сама доставляла бы его в указанное место.