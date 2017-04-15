Европейский вещательный союз рассмотрит возможность отстранения России от песенного конкурса «Евровидение» в 2018 году.

Как передает Лента.ру, в ЕВС отметили, что сейчас приоритетом является само шоу. «Любое решение о том, какие действия предпринять по поводу сложившейся ситуации, будет принято только после мероприятия», — добавили в организации.

Ранее Первый канал заявил, что не будет показывать «Евровидение-2017» из-за ситуации с российской участницей Юлией Самойловой. По правилам «Евровидения», к участию в следующем конкурсе допускаются только страны, транслировавшие шоу в прямом эфире.

В ЕВС подтвердили, что Россия не сможет участвовать в конкурсе в этом году. В организации также осудили решение киевских властей запретить Самойловой въезд на Украину и отметили, что оно подрывает неполитический характер конкурса.

Служба безопасности Украины на три года запретила Самойловой въезд на территорию страны. Поводом для запрета стало выступление певицы в Крыму.