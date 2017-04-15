Правительственные войска Сирии отразили нападения боевиков террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» в западном пригороде Дамаска, передает РИА Новости со ссылкой на агентство САНА.

«Отряды боевиков террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» сегодня утром (в пятницу) атаковали позиции армии на направлении Магер-аль-Меер — Дахр-аль-Асвад и в направлении Саасаа — Бейд-Джан в западном пригороде Дамаска», — цитирует агентство военный источник.

По словам источника, армия отбила все атаки, ликвидировав большое количество боевиков. Часть террористов бежали, бросив оружие и технику.