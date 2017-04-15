Пресс-служба американских ВМС сообщила, что дислоцированный в Йокосуке (Япония) ракетный эсминец Stethem направлен в Южно-Китайское море.

Как передает портал «Московский Комсомолец», при этом в сообщении говорится, что эсминец проводит там «рутинные операции» для получения экипажем важного опыта в осуществлении миссий в ключевых регионах.

При этом ранее сообщалось, что США направила к берегам Корейского полуострова группу кораблей во главе с авианосцем «Карл Винсон». Эксперты не исключают ударов по КНДР в случае проведения Пхеньяном ядерных испытаний.