Американские военные утверждают, что применение самой мощной из имеющихся неядерных бомб против тоннелей «Исламского государства» в Афганистане было оправдано. Как передает РИА Новости со ссылкой на CNN.

В ходе пресс-конференции, посвященной сбросу боеприпаса GBU-43/B, прозванного «матерью всех бомб», журналисты задали командующему американскими силами в Афганистане генералу Джону Николсону вопрос о том, насколько оправданным было применение столь мощного оружия. «С тактической точки зрения бомба была использована в правильный момент против правильной цели», — приводит CNN ответ генерала.

Вместе с тем, Николсон уклонился от прямого ответа на вопрос, по чьему приказу была использована бомба, говорится в статье. Он также заявил, что подготовку к операции американские военные осуществляли вместе с афганскими властями, чтобы избежать жертв среди мирного населения.