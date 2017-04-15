В распоряжении агентства Франс Пресс оказалось заявление террористической группировки «Исламское государство», в котором утверждается, что боевики не понесли потерь в результате применения американцами в Афганистане своей самой мощной неядерной бомбы, передает РИА Новости.

В заявлении указано, что потерь не было «ни убитыми, ни ранеными».

В четверг США впервые применили в бою боеприпас GBU-43/B, прозванный «матерью всех бомб». Заряд массой девять с половиной тонн сбросили с самолета MC-130.

Сообщалось о 36 погибших в результате взрыва боевиках. Всего на вооружении США, предположительно, стоит 15 таких боеприпасов. В Вашингтоне пояснили, что удар был нанесен по системе тоннелей ИГ* и продемонстрировал решимость администрации Белого дома разбить террористическую группировку.