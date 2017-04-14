Бывший сотрудник Управления полиции Гахского района застрелил соседа. Убийство совершено днем в пятницу, 14 апреля. Об этом Sputnik Азербайджан сообщили в прокуратуре Гахского района.

Жертвой преступления стал Мусаев Айдын Муса оглу, 1959 года рождения, а задержанным по факту оказался его сосед Гаджиев Наби Гаджиислам оглу, 1949 года рождения, который последние пять лет находится на пенсии.

В ходе предварительного расследования установлено, что конфликт между соседями произошел из-за небольшого земельного участка, расположенного между воротами их частных домов.

Мусаев посадил на указанном участке дерево, что вызвало недовольство Гаджиева. Бывший полицейский заявил, что это его земля, однако, Мусаев был категорически не согласен с этим. Все закончилось тем, что Гаджиев зашел домой, схватил охотничье ружье и, выйдя во двор, застрелил соседа.

По факту убийства возбуждено уголовное дело.