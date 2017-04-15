Студенты из университета Мичигана собрали гигантский кубик Рубика весом в 680 килограмм, сборка которого даже у самого ловкого и сильного человека займет около часа, передает РИА Новости.

«Это самый большой механический кубик Рубика, который можно решить. Когда-то он был смешной «городской легендой» в северном кампусе нашего университета – на его сборку у нас ушло несколько лет. Сегодня его можно назвать интерактивным предметом искусства», — заявил Райан Кун, студент университета Мичигана в Энн-Арборе (США) и один из создателей гигантского кубика.

Как отмечают создатели кубика, кубик Рубика нельзя просто увеличить – в таком случае игроку потребуется нечеловеческая сила для того, чтобы преодолеть силу трения, которая удерживает на месте грани кубика. Куну и его единомышленникам пришлось поменять оригинальную конструкцию, добавив ролики и шестерни.