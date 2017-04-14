Северная Корея пригрозила нанести превентивный удар по американским военным базам в Японии и Южной Корее, а также по президентской резиденции в Сеуле в случае агрессии со стороны США.

Об этом говорится в распространенном 14 апреля заявлении представителя генштаба армии КНДР.

«Все политические, экономические и военные провокационные происки будут решительно сорваны сверхмощным ответом со стороны нашей армии и народа», — цитирует заявление «РИА Новости».

По сообщению генштаба, ответ КНДР будет включать варианты превентивного удара на суше, море и с воздуха.

В качестве возможных объектов для удара со стороны северокорейской армии в заявлении названы военные базы США в Осане, Кунсане и Пхёнтхэке, а также президентская резиденция «Чхонвадэ».

Накануне американская газета New York Times со ссылкой на экспертов сообщила, что в ближайшее время северокорейские военные могут провести очередное — уже шестое по счету — испытание в рамках национальной ядерной программы.

В последнее время президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял о возможности силового воздействия на Пхеньян.