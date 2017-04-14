Перед армией, полицией и жандармерией Турции поставлена четкая цель — полное устранение угрозы терроризма, заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган на митинге в провинции Конья, сообщает агентство Anadolu.

По словам главы государства, альтернативы противодействию угрозам национальной безопасности нет.

Эрдоган отметил, что силы безопасности Турции за 20 месяцев ликвидировали до 11 тысяч террористов.

При этом президент особо подчеркнул, что ни террористы PПK ни их сирийские ответвления в лице PYD и YPG не имеют ничего общего с этническими курдами. «Все это проплаченные структуры наемников», — подчеркнул Эрдоган.

Глава государства также привлек внимание к действиям террористов ИГ в Сирии и Ираке. «Террористы ИГ не имеют ничего общего с исламом. Они уже годами уничтожают мусульманское население», — сказал президент.

Эрдоган указал также на угрозу, исходящую от террористического течения «Параллельное государство». «Этим течением руководит шарлатан — Фетхуллах Гюлен, находящийся ныне в американском штате Пенсильвания. На руках у его сторонников кровь сотен граждан Турции, предотвративших попытку переворота 15 июля 2016 года», — напомнил президент.

Глава государства далее обвинил страны Запада в поддержке террористических организаций, противостоящих Турции.

«Ряд государств полагали, что посредством террористических структур смогут запугать Турцию, оказать давление на турецкий народ. Примеры тому наблюдались в Германии, Франции, Бельгии, Швейцарии, Австрии. Однако, чтобы они не делали, Турция не преклонит колен», — подчеркнул Эрдоган.