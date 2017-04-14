Сотрудники правоохранительных органов Германии задержали троих предполагаемых исламистов, подозреваемых в причастности к подготовке теракта.

Как передает RT, об этом пишет издание Focus.

Сообщается, что среди задержанных — двое 27-летних мужчин, являющихся гражданами Турции и Афганистана, а также одна 25-летняя гражданка ФРГ. В настоящее время они находятся в предварительном заключении.

По информации правоохранительных органов, они являются сообщниками задержанного ранее 25-летнего немца Саши Л., которого считают организатором подготовки теракта против полиции или солдат бундесвера.