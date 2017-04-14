В Коми на месторождении Алабушинское в Усинском районе горит нефтяная скважина на площади 600 квадратных метров. Скважина принадлежит компании «Лукойл», передает РИА Новости.

Борьбу с огнем ведут 185 человек и 84 единицы техники. На помощь коллегам прибыли сотрудники противофонтанной службы из Ненецкого автономного округа и Ставропольского края. Специалисты расчищают место аварии от завалов, чтобы подобраться к устью скважины. Работа ведется в условиях высоких температур.

Возгорание на скважине произошло еще 10 апреля, в результате происшествия пострадавших нет.