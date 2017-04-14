Азербайджанская авиакомпания Silk Way Airlines и американская аэрокосмическая корпорация Boeing подписали контракт на приобретение десяти пассажирских самолетов Boeing-737 MAX.

Как сообщили Minval.az в пресс-службе Silk Way Airlines, документ был подписан 14 апреля в Баку президентом Silk Way Holding Зауром Ахундовым и старшим вице-президентом компании Boeing Марти Бентроттом. На церемонии подписания присутствовали президент AZAL Джахангир Аскеров и чрезвычайный и полномочный посол США в Азербайджане Роберт Секута. Общая сумма соглашения составляет около 1 млрд. долларов.

На основании предварительного обсуждения с Экспортно-импортным банком США (Ex-Im Bank), впервые в истории гражданской авиации Азербайджана финансирование сделки по приобретению воздушных судов будет осуществлено без предоставления государственных гарантий. Отметим, что договоренность на поставку в Азербайджан современных воздушных судов Boeing-737 MAX была достигнута летом прошлого года в рамках аэрокосмического салона «Farnborough Airshow — 2016» в Великобритании. Первые два самолета новейшего поколения будут доставлены в Азербайджан к концу 2018 года, а остальные – до конца 2020 года.

Как заявил журналистам президент Silk Way Holding Заур Ахундов, подписанием данного соглашения гражданская авиация Азербайджана вступает в новый этап своего развития. «Silk Way Airlines получит десять новых и современных самолетов производства Boeing. Мы планируем предоставлять эти самолеты другим авиаперевозчикам на основе операционного и финансового лизинга. Этот проект имеет очень хорошую перспективу», — сказал он.

По словам посла Роберта Секуты, подписанный документ является показателем очень тесных отношений между США и Азербайджаном. «Самолеты, производимые корпорацией Boeing, отличаются своей надежностью, этими самолетами безопасно осуществляются как пассажироперевозки, так и грузоперевозки. Мы очень заинтересованы в подписании такого документа с азербайджанской компанией и очень удовлетворены достигнутым соглашением»,- сказал посол. Он также выразил готовность своей страны сотрудничать с создаваемой в Азербайджане низкобюджетной компанией Buta Airways.

По словам старшего вице-президента Boeing Марти Бентротта, закупаемые Азербайджаном современные самолеты, рассчитанные на 189 пассажиров, очень эффективные и надежные. «Подписанное соглашение мы считаем очень важным торговым соглашением между США и Азербайджаном», — сказал он.

Модернизированная серия самолетов «737 MAX» оборудована новыми двигателями LEAP-1B производства CFM International, которые позволяют сократить расход топлива на 13 процентов по сравнению с самыми топливно-эффективными современными самолетами. Последние усовершенствования конструкции, в том числе установка нового винглета Advanced Technology, сокращает сопротивление, что способствует дальнейшему улучшению эксплуатационных характеристик 737 MAX особенно при полетах на большие расстояния. В настоящее время, самолеты проходят тестовые испытания в Сиэтле (штат Вашингтон, США).