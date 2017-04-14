В результате «четырёхдневной войны» переговорный процесс, связанный с урегулированием Нагорно-Карабахского конфликта, резко ухудшился. Это приводит к тому, что агрессивные действия Армении становятся практически бесконтрольными. Резкие высказывания Сержа Саргсяна по отношению к Азербайджанской Республике приобрели перманентный характер. Такое положение дел свидетельствует о том, что в случае отсутствия оперативного международного давления на Ереван, очередная эскалация конфликта в 2017 году неизбежна.

Нагорно-Карабахский кризис, вызванный к жизни по инициативе Армении, ещё больше усугубился после «четырёхдневной войны», когда в результате ожесточённых боёв были убиты десятки военнослужащих Азербайджанской Республики, а также предприняты попытки вооружённым путём оккупировать новые азербайджанские территории. Упорный отказ Сержа Саргсяна организовать беспристрастное и независимое расследование использования избыточной силы и организованный после апреля 20016 года комплекс провокационных мер, направленных на дискредитацию Азербайджана на международной арене, вызвали публичное осуждение со стороны международного сообщества и продвижение ими политики принуждения официального Еревана к миру.

Однако, несмотря на многочисленные требования деэскалации конфликта, армянское руководство не старается придерживаться мирного плана разрешения территориального спора. Напротив, агрессивные выпады в сторону Азербайджана приобрели более провокационный характер, а столкновения на линии фронта стали практически регулярными.

Подобные действия открывают новую, совершенно неприемлемую, страницу в истории Армении, фактически совершающей международные военные преступления. Несмотря на декларируемую Сержем Саргсяном приверженность к миру, в течение последнего календарного года ситуация в зоне Нагорно-Карабахского противостояния изменилась удручающе недостаточно.

Когда международное сообщество практически в один голос признаёт территорию Нагорного Карабаха неотъемлемой частью Азербайджанской Республики и почти через год после «четырёхдневной войны» вопиющая агрессия армянского руководства продолжает набирать обороты. Правительство Еревана использует Нагорно-Карабахскую тематику в качестве PR-инструмента, по любому поводу бравируя собственной неуёмностью и амбициями. Тем не менее, на данный момент нет ни одного подтверждения того, что Армения хоть на йоту продвинулась в попытках разрешить региональный спор мирным путём. Напротив, она не заинтересована в том, чтобы спор вообще был разрешён в чью-либо пользу, предпочитая посредством войны удовлетворять возрастающие интересы милитаристских кругов.

В свою очередь, это приводит к тому, что система региональной безопасности Южного Кавказа оказалась под угрозой. Армения активно предпринимает действия по демонтажу данной системы и фактически закрыла государство от независимого мониторинга со стороны международного сообщества. Между тем, агрессия на линии фронта нарастает, продолжают поступать сообщения об организованных со стороны официального Еревана провокациях в зоне соприкосновения войск. Оккупационная политика в отношении Азербайджана реализуется в прежнем объёме, тогда как администрация Сержа Саргсяна решительно отказывается решить проблему миром с помощью увеличения штата независимых международных наблюдателей.

Об ощущениях скорого обострения конфликта неоднократно заявляли представители экспертных групп, среди которых ведущую роль играет Бакинская миротворческая платформа. По мнению специалистов, армянская агрессия остаётся по-прежнему основным камнем преткновения на пути обеспечения мирных инициатив на территории Южного Кавказа. Единственным отличием настоящего периода агрессии является то, что Армения откровенно заигралась, и её, как нашкодившего ребёнка, необходимо в обязательном порядке поставить в угол. Тем не менее, удивление вызывает обстоятельство полной безнаказанности армянского руководства, которое не только не желает обеспечивать мир на собственной территории, но и своей агрессией ставит под удар все другие страны, так или иначе имеющие свои интересы в Закавказском регионе.

Следует отметить, что руководство Армении с течением времени совершенствует своё умение нести всякую чушь на международной арене, полагая, что основные геополитические игроки будут соглашаться с любой глупостью, высказанной Сержем Саргсяном. Официальный Ереван систематически отчитывается о проведении ничего не значащих преобразованиях, включая, так называемый «Карабахский референдум» или выборы в национальный парламент. На фоне этих высказываний Армения стремится отвлечь внимание от основной проблемы оккупации азербайджанских земель.

Эксперты отмечают, что международное давление на режим Сержа Сагсяна носит поверхностный характер и исключает какие-либо гарантии, связанные с принуждением к миру. Между тем, правовой аспект справедливого и объективного расследования предполагает комплексный подход к решению существующих проблем, а также всестороннее исследование всех обстоятельств территориального спора. И если в процессе независимого разбирательства выяснится, что клан армянского президента виновен в совершении военных преступлений в Нагорном Карабахе, то он должен понести неотвратимое наказание.

США, Россия и западноевропейские страны не стремятся иметь жёсткую позицию по отношению к Еревану. Они молчаливо восприняли оккупационную политику армянского руководства и иные проявления его преступной деятельности. Между тем, такая политика «слепой любви» рассчитана на короткое время и способствует лишь обострению Нагорно-Карабахского конфликта. В реальности инициируемая международным сообществом практика попустительства приводит к тому, что страна оказывается охваченной эпидемией войны. И эта эпидемия может распространиться на всех участников геополитической системы, если агрессия Армения останется безнаказанной.

Денис Коркодинов