Президент России Владимир Путин заработал в 2016 году около 8,858 миллиона рублей, в то время как годом ранее доход главы государства составил 8,891 миллиона рублей, следует из декларации, размещенной на сайте Кремля.

Как передает РИА Новости, в 2014 году доход главы государства составил 7,654 миллиона рублей. В 2015 году Путин принял решение урезать себе зарплату на 10%.

В 2015 году были задекларированы земельный участок, квартира, гараж, а также квартира и гаражное место в пользовании. Из движимого имущества — автомобили ГАЗ М-21, ГАЗ М-21-Р, «Нива» и автомобильный прицеп «Скиф». Он имеет в собственности один земельный участок площадью 15 соток, квартиру — 77 квадратных метра и гараж — 18 квадратных метров. В пользовании у главы государства также указывалась квартира площадью 153 квадратных метра и гаражное место — 18 квадратных метров.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в 2016 году заработал 12,8 миллиона рублей, следует из декларации о доходах, опубликованной на сайте Кремля. В 2015 году личный доход Пескова составил 36,7 миллиона рублей. Пресс-секретарь главы государства объяснил размер дохода вступлением в наследство. В 2014 году Песков заработал 9,18 миллиона рублей, а в 2013-м — 9,21 миллиона.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев в 2016 году заработал 8,58 миллиона рублей, в 2015 году доход премьера составил почти 8,8 миллиона рублей, следует из декларации, опубликованной на сайте правительства РФ.

В 2014 году доход премьер-министра составил более 8 миллионов рублей, в 2013 году заработок Медведева, согласно декларации, составлял 4,2 миллиона рублей.

Как и в прошлые годы, у Медведева в длительной аренде на 49 лет находится земельный участок 47 соток, в собственности — квартира площадью 367,8 квадратных метра, а также два автомобиля — ГАЗ-20 и ГАЗ-21.

Супруга главы правительства, как в прошлом и в позапрошлом годах, в этот раз ничего не заработала. У нее в собственности осталась иномарка Volkswagen Golf, два машиноместа, в ее пользовании — квартира в 367,8 квадратных метра.