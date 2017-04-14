«О Южном Кавказе уже никто не говорит, он никого не интересует: сожалею, но Армении больше не существует, Армения впредь – не суверенное государство, а всего лишь часть России», – заявил в беседе с Первым Информационным политолог Игорь Мурадян.

По его словам, через некоторое время вопрос суверенитета Армении будет поднят в ООН.

«Являемся ли мы суверенным государством, являемся ли мы другом Западного мира или же противником НАТО и США? И тогда уже будет поздно, все будет потеряно», — сказал он.

Мурадян также отметил, что сегодня Европа к Армении относится точно так же, как и много лет назад: «Никаких изменений не было, и принципиальных изменений в этом плане не будет».