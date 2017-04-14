В Азербайджане надо полностью запретить производство сигарет без фильтра. Об этом депутат Руфат Гулиев сказал в пятницу во время обсуждения в парламенте законопроекта «Об ограничении использования табачной продукции».

По словам депутата, сигареты без фильтра в 3-4 раза вреднее сигарет с фильтром.

Также парламентарий добавил, что необходимо серьезно проверять и качество сигарет, ввозимых из-за рубежа. «Для этого есть специальные лаборатории, которые должны установить соответствие указанной на коробке информации сигаретам», — сказал Гулиев.

Во время обсуждения этого законопроекта с предложением запретить кальяны выступила депутат Ганира Пашаева.

По ее словам, кальяны вредны для здоровья. «Поэтому в новый законопроект необходимо включить и запрет кальянов», — сказала депутат.

Остальные депутаты поддержали это предложение.