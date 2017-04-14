Президент Афганистана Мохаммад Ашраф Гани посетит Азербайджан, сказал Trend в пятницу посол этой страны Мохаммад Таги Халили.

По словам дипломата, афганский лидер вместе с главой внешнеполитического ведомства Салахуддином Раббани примут участие во встрече министров стран-участниц формата «Сердце Азии – Стамбульский процесс».

Посол напомнил, что 17 марта в Баку уже состоялось заседание высокопоставленных должностных лиц стран-участниц «Сердце Азии – Стамбульский процесс».

«Встреча, скорее всего, состоится во второй половине года, дата пока уточняется», — сказал дипломат.