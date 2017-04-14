Железнодорожное сообщение Баку — Нахчыван заработает через три года после подписания кредитного соглашения о строительстве участка железной дороги Решт — Астара, сказал председатель ЗАО «Азербайджанские железные дороги» Джавид Гурбанов в эфире телеканала AzTv, передает Тренд.

По словам Гурбанова, в настоящее время ведутся подготовительные работы по подписанию данного кредитного соглашения.

«После того, как поезд начнет курсировать по этому маршруту, можно сказать, что [железнодорожная] блокада Нахчывана будет снята. С учетом средней скорости 60 км в час поездка из Нахчывана в Баку может занять 28-30 часов», — сказал Гурбанов.

Глава ЗАО отметил, что это позволит увеличить туристический поток в Нахчыван, а также упростить грузоперевозки.

«У Нахчывана большой потенциал, оттуда по железным дорогам можно поставлять различную продукцию, будь то минеральная вода или травертин. Я знаю, в частности, что Беларусь заинтересована в поставках травертина, и такие поставки по воздуху или на автомобиле невозможны, а железные дороги станут оптимальным решением этого вопроса», — сказал председатель ЗАО.