На сегодняшнем заседании Милли Меджлиса состоялось обсуждение в первом чтении законопроекта «Об ограничении использования табачных изделий».

Как сообщает АПА, информацию о законопроекте представил председатель парламентского Комитета по труду и социальной политике Хады Раджабли. По его словам, подготовка проекта исходила из социальных требований: «В последние годы в Азербайджане интерес женщин к табаку возрос и превысил 1%. 67,5% мужчин и 52,5% женщин страдают от табачной зависимости. Невыносимо то, что это все приводит к наркозависимости, что становится причиной недовольства в обществе. Радует, что проект обсуждался в прессе, и общество положительно оценило его».

Председатель Комитета отметил, что зарубежом возрос интерес к азербайджанскому табаку, и принятие закона не означает, что в стране будет производиться меньше табака.

В законопроекте перечисляются места, где запрещено курить, принимаемые против табакокурения меры и т.д.

Законопроект состоит из 3 глав и 17 статей.

Проект был принят в первом чтении путем голосования.