В Баку сотрудники государственной дорожной полиции провели рейд против водителей такси и микроавтобусов, незаконно перевозящих пассажиров.

Как сообщает Report, рейд был осуществлен рядом со станцией метро «20 Января», на посту главного управления Государственной дорожной полиции в поселке Сарай и на территории Сумгайыта.

У станции метро «20 Января» задержаны водители микроавтобусов, срок эксплуатации которых истек, также те, которые нарушали правила пассажироперевозок. Большинство водителей ссылались на то, что автомобиль принадлежит фирме. Однако сотрудники полиции установили, что они не являются сотрудниками фирм.

Начальник отдела пропаганды безопасности дорожного движения и связи с общественностью Главного управления Государственной дорожной полиции (ГУГДП) министерства внутренних дел, полковник полиции Кямран Алиев заявил журналистам, что правила пассажироперевозок из Сумгайыта в Баку и в обратном направлении должны соответствовать закону. То есть микроавтобусы должны перевозить пассажиров из автовокзала в автовокзал.

Во время съемок было установлено, что ряд такси и автобусов не пригодны для эксплуатации, либо работают без опознавательных знаков.