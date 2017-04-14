«На последнем заседании Кабмина глава государства дал серьезные поручения по предотвращению искусственного завышения цен. Министерство экономики в рамках своих полномочий осуществляло необходимые меры, однако после совещания такого рода мероприятия приняли более интенсивный характер».

Как передает АПА, об этом сообщил министр экономики Шахин Мустафаев. По его словам, зона охвата мониторингов на потребительских рынках расширилась. «Естественно, Министерство экономики будет бороться с искусственным завышением цен и предпримет все необходимые меры для этого».