Работы по подготовке асфальтового покрытия трассы Baku City Circuit (BCC) к проведению Гран-при Азербайджана гонок серии «Формула 1» начнутся в субботу, сообщили «Интерфакс-Азербайджан» в BCC.

«Подготовительные работы будут проводиться в три этапа», — сказал руководитель по строительству соревновательного объекта BCC Том Бутчер.

По его словам, на первом этапе — с 15 по 19 апреля на участке трассы между 15-м и 16-м поворотами (улица Ниязи) будет уложен защитный асфальтовый слой.

«На втором этапе 20-23 апреля на брусчатую дорогу будет уложен окончательный слой асфальта», — подчеркнул Т.Бутчер.

В этой связи с 15 по 23 апреля будут закрыты для автомобильного движения дорожные участки на улицах Истиглалият и Ниязи.

С 23 апреля по 1 мая состоится процесс осмотра дорожного покрытия трассы и в случае необходимости на различных участках трека будут реализованы ремонтно-восстановительные работы.

Гран-при Азербайджана пройдет 23-25 июня.