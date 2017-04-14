15 апреля в Баку и на Абшеронском полуострове будет переменная облачность, временами пасмурно в основном без осадков.

Как сообщили АПА в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, ближе к ночи местами пойдут дожди. Возможны грозы.

Порывистый северо-западный ветер днем сменится на умеренный северо-восточный. Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 8-12°, днем 16-20° тепла, в Баку ночью 9-11°, днем 15-17° тепла.

Атмосферное давление повысится с 753 мм до 760 мм ртутного столба, относительная влажность ночью составит 75-85%, днем 60-65%.

Согласно медико-метеорологическому прогнозу переменная погода 17 апреля на Абшеронском полуострове плохо повлияет на состояние метеочувствительных людей.

В районах Азербайджана ожидаются гром, пройдут дожди. Подует порывистый западный ветер. Температура воздуха ночью составит 7-12° тепла, днем 16-21° тепла, в горах ночью 1° мороза до 4° тепла, днем 6-11° тепла.