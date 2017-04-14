«В Счетную палату поступила информация о применении рядом структур мер дисциплинарного взыскания в отношении 443 человек в связи с проведенным в 2016 году аудитом».

Как передает АПА, об этом заявил председатель Счетной палаты Вюгар Гюльмамедов на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса в ходе обсуждения отчета структуры за 2016 год.

По его словам, однако меры дисциплинарного взыскания, примененные некоторыми структурами в отношении допустивших нарушения должностных лиц, были недостаточно жесткими.