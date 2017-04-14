Заместитель министра иностранных дел Северной Кореи Хан Сон Рер заявил, что США при американском лидере Дональде Трампе стали «злее и агрессивнее», чем были при предыдущем президенте США Бараке Обаме. Об этом он сказал Associated Press.

Хан Сон Рер сказал, что твиты Трампа разжигают конфликт на Корейском полуострове и провоцируют увеличение военных учений. Он имел в виду твит, опубликованный Трампом 11 апреля. В нем президент США говорил, что Северная Корея «ищет проблемы». Трамп также отметил, что если Китай не может обуздать ядерные амбиции Пхеньяна, то этим займется США.

«Мы пойдем войной, если они хотят», — сказал он. Он также отметил, что «категорически отвергает» слова американских политиков, «если они направлены на свержение режима КНДР».

AP отмечает, что США проводят самые большие военные учения с Южной Кореей за все время. Параллельно КНДР испытывает ядерное оружие. Хан Сон Рер отметил, что планируется шестое ядерное испытание. По его словам, оно пройдет «в том месте» и в «то время», в которое решит КНДР.

«У нас — мощный потенциал ядерного оружия. Мы, разумеется, не будет держать руки скрещенными в ожидании удара США», — сказал он.