Сегодня в в Конституционном суде республики Армения будут обжалованы итоги прошедших парламентских выборов.

Об этом сообщает ТАСС.

Представители оппозиционного блока партий «Армянский национальный конгресс — Народная партия Армении» намерены отправить в высшую судебную инстанцию страны заявление о признании недействительными результатов голосования.

«Мы обратимся в КС», — сказал руководитель фракции АНК в уходящем составе Национального собрания Левон Зурабян.

В соответствии с законом, Обжаловать результаты голосования можно только в пятницу, на пятый день после объявления результатов, до 18:00.

Блок АНК-НПА, который возглавляет первый президент Армении Левон Тер-Петросян, набрал на выборах 1,6% голосов и занял 7-е место. В заявлении альянса, поданном на прошлой неделе в Центральную избирательную комиссию, утверждалось, что голосование «сопровождалось массовыми нарушениями избирательного права, организованными и скоординированными властями». После подведения итогов выборов в минувшее воскресенье ЦИК отклонила жалобу АНК-НПА.

«Требования признать результаты выборов недействительными безосновательны, — говорится в решении комиссии. — В ходе выборов не имели место нарушения избирательного кодекса Армении, которые могли повлиять на итоги голосования».

Если обращение АНК-НПА будет принято к рассмотрению, первое заседание парламента нового созыва будет отложено. Конституционный суд рассмотрит заявление в течение 15 дней и вынесет решение в срок до 29 апреля включительно. В этом случае первое заседание парламента состоится в третий четверг после объявления решения этой инстанции. «Таким образом, в зависимости от того, когда будет вынесено решение КС, парламент нового созыва соберется 11 или 18 мая», — пояснили ТАСС в аппарате Конституционного суда.

Согласно объявленным ЦИК официальным итогам выборов, победу на них одержала Республиканская партия Армении, которую возглавляет президент страны Серж Саргсян. Эта правоконсервативная партия получила 58 из 105 мандатов в парламенте нового, шестого созыва. В законодательный орган прошли еще 3 политические силы — центристские блоки партий «Царукян» (31 мандат) и «Елк» («Выход») (9 мандатов), а также левонационалистическая партия «Дашнакцутюн» (7 мандатов).