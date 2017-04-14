Управление образования внесло ясность в вопрос о том, будут ли влиять IV Игры исламской солидарности на занятия в столичных школах.

Как сообщает АПА, руководитель Управления образования города Баку Махаббат Велиева сказала, что Игры Исламской солидарности, которые пройдут в Баку 12-22 мая являются международным мероприятием высокого уровня. В связи с этим выполнение обязанностей учащихся и школ падает на Управление образования города Баку.

По ее словам, организацию этой работы осуществляет управление, и своевременное выполнение программ является одним из основных целей: «Будет обеспечено участие Бакинских школ на этом мероприятии, которое не влияет на учебный процесс. Для этого проводятся специальные организационные работы».

Что касается отмены уроков во время проведения Игр, М.Велиева отметила, что в связи с этим в Управление министерства образования никаких поручений не поступало: «Если будут какие-либо указания, то они будут исполнены».