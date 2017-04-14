Всенародная эстафета БАКУ 2017, стартовавшая с Каспийского моря, вчера прибыла в Сабирабад.

Как передает Тренд, тур, который пройдет по территории 15 районов Азербайджана, принесет нашему народу праздничное спортивное настроение, подарит чувство солидарности и радости.

По случаю этого знаменательного дня вчера утром было проведено мероприятие в окрестностях низменности Кура-Араз. Низменность Кура-Араз – место, где сливаются две самые крупные реки страны – Кура и Араз. Эта территория на севере граничит с горами Большого Кавказа, на западе – с горами Малого Кавказа, на юге – с Талышскими горами.

Футбольный болельщик и художник-любитель Таир Кулиев, золотой призер Чемпионата мира по MMA Азад Аскеров и золотой призер Чемпионата Европы по вольной борьбе Сейфулла Мехдиев приняли участие в водной церемонии, заключавшейся в наполнении сосуда водой из реки. Затем сосуд с водой представили на Фестивале воды, который состоялся вечером. Отметим, что сосуд, начавший свое путешествие в Баку, станет частью Церемонии открытия, которая состоится 12 мая на Бакинском Олимпийском Стадионе.

В полдень в Сабирабадском Олимпийском Спортивном Комплексе прошел еще один увлекательный проект в рамках программы «Domestic Grassroots» — «Региональное спортивное мероприятие – Радости Спорта». В мероприятии, главной целью которого являлось привлечение молодежи к спорту, приняли участие актеры, послы Игр Исламской Солидарности Баку 2017 Рафаэль Искендеров, Джошгун Рагимов и Мушвиг Аббасов.

Церемония продолжилась вечером в Парке Гейдара Алиева, где состоялся Фестиваль воды. Жители региона, которым был предоставлен свободный вход на мероприятие, получили удовольствие от выступления танцевальной группы «Мирвари», Сархана Бахшиева, Зойи Мамедовой, Шамиля Сабирабадлы и захватывающего водного праздника и фейерверка.

Кроме этого, в начале Водной церемонии участникам мероприятия продемонстрировали передачу Президентом Азербайджанской Республики господином Ильхамом Алиевым сосуда с водой из Каспийского моря жителям Сабирабада, которая состоялась 5 апреля.

Золотой призер Чемпионата Европы по вольной борьбе Сейфулла Мехдиев рассказал о водных мероприятиях, которые придают особый блеск спортивному празднику: «Приглашаю всех, и в частности юных спортивных болельщиков поддержать нашу национальную сборную на Играх Баку 2017. Мы сделаем все возможное для достижения высоких результатов и для того, чтобы вы гордились нами».

Следующим пунктом Эстафеты с Каспия, проходящей по территории Азербайджана, 15 апреля будет Агджабединский район. За 37 дней пути эстафета преодолеет расстояние свыше 3.000 км и охватит 15 районов страны.