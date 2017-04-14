Азербайджанские телеканалы и радио не менее 90 минут в месяц будут вещать передачи о вреде табачных изделий, и предоставлять в связи с этим отчет в Национальный совет телевидения и радио.

Как сообщает АПА, об этом говорится в законопроекте «Об ограничении использования табачных изделий».

В 12 статье законопроекта (Распространение в СМИ информации о вреде курения и влиянии табачного дыма на окружающую среду) отмечено, что действующие на территории Азербайджана телеканалы и радио при поддержке соответствующих органов ИВ, научных учреждений и НПО должны подготовить воспитательные передачи о вреде курения и других вредных привычек на организм человека, и уделить этой теме не менее 90 минут в месяц.

Передачи должны вещаться в промежутке 08:00-23:00, однако 45 минут этого эфирного времени должно приходиться на промежуток с 17:30 до 23:00. Копии передач будут представлены в НСТР.

Законопроект будет вынесен на обсуждение на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса.