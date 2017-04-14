На сайте российского телеканала Russia Today опубликована фотосессия, посвященную азербайджанской армии.

«Азербайджанская армия находится в постоянной боевой готовности из-за неразрешенного конфликта с Арменией вокруг Нагорного Карабаха. С начала 2000-х годов Азербайджан увеличил военный бюджет в 20 раз. Баку скупает вооружение российского, израильского и турецкого производства», — говорится в материале под названием «Азербайджанская армия: самая богатая в регионе».

«В рейтинге военной мощи Global Firepower Азербайджан занимает 60-е место, опережая Армению на 34 позиции. За минувшие 15 лет азербайджанская армия совершила огромный рывок. Расходы на оборону страны в 2003 году составили 160 млн долларов США, а в 2013-м — 3,7 млрд долларов США», — отмечает RT.