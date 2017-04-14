Мэры немецких городов и общин, из бюджетов которых были оплачены размещение, питание и интеграция более чем миллиона беженцев, в отчаянии направили канцлеру Германии Ангеле Меркель счета, ведь часть расходов так и не была компенсирована, сообщает немецкий таблоид Bild.

Так, мэр городка Лангенфельд в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия, в котором были размещены около 830 беженцев, утверждает: «До конца 2017 года мы потратим на беженцев 18 млн евро. Центр пока что выделил нам только 14 млн. Таким образом, мы имеем дефицит в 4 млн! Печально, что местные власти оказываются последним звеном в пищевой цепи».

Градоначальник нижнесаксонского Хеммингена Клаус-Дитер Шахт-Гайда, в свою очередь, сообщил, что дефицит в текущем году составит 620 тыс. евро: в городе было размещено 350 мигрантов.

«У нас из-за миграционного кризиса расходы составили 9 млн евро, но возмещено только 7, то есть нам не хватает 2 млн. По большей части — это расходы на жилье», — рассказывает мэр баварского города Ландсхут Петер Драйер, где живут 2,2 тыс. беженцев.

В Фюрте, еще одном баварском городе, где нашли пристанище 1,5 тыс. иммигрантов, расходы на них, по словам мэра Томаса Юнга, достигают 10 млн евро в год. «Из них 7 млн компенсирует государство, а все остальное нам приходится платить из собственного кармана. Недостающие 3 млн — расходы на заработную плату», — информировал он.

Глава финансового ведомства Лейпцига Торстен Бонев, где уже в 2015 году было 4,2 тыс. беженцев, говорит, что «по состоянию на 30 сентября 2016 года только за 2016 год город направил 63 млн евро на оплату общежитий, съемных квартир, отдельного жилья и на социальное обеспечение мигрантов. Но дотации составили всего 35,7 млн евро, из-за чего Лейпцигу пришлось потратить собственные 27,3 млн». «В целом я оптимистичный человек, но тут у меня мало надежды, что эти деньги вернут», — сказал Бонев.

Недоволен ситуацией с беженцами и бургомистр города Котбус в федеральной земле Бранденбург. «С 2015 года к нам направили 1,8 тыс. беженцев, но в город пришли еще 2,8 тыс., — рассказал Хольгер Кельх. — В итоге беженцы в процентом соотношении составляют у нас 7,4%, хотя в среднем по Германии этот показатель — 3,5%. Недавно я направил главе МВД прошение закрыть город для новых иммигрантов, поскольку мы не знаем, откуда брать деньги на их содержание. Государство, к примеру, полностью оплачивает их размещение и охрану, но сотни тысяч евро на оплату труда соцработников и интеграцию мы оплачиваем из собственного кармана. Это делается для того, чтобы сохранять спокойствие в городе».