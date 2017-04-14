В городе Мардан, в Пакистане, толпа убила студента-журналиста, который публиковал в Facebook посты, которые расценили, как богохульство. Об этом сообщает Русская служба ВВС.

Расправа произошла в студенческом городке Университета имени Абдула Вали Хана. В ней участвовали сотни человек.

По данным местных изданий, убитый — Машаль Хан — был студентом факультета журналистики. Многие студенты плохо относились к нему из-за его либеральных взглядов.

Одни СМИ сообщают, что студент был застрелен, другие — что он был избит до смерти. Также сообщается, что разъяренные пакистанцы считали, что Машаль Хан и еще один студент публиковали посты, содержащие богохульства.

В полиции же считают, что причиной послужили ложные слухи и в отношении студентов не расследовались дела по обвинению в богохульстве.

Ранее премьер-министр Пакистана Наваз Шариф высказался за борьбу с богохульством в социальных сетях. Тех, кому официально предъявляются обвинения в богохульстве, как правило, ждет суровое наказание вплоть до смертной казни.

Напомним, что высший суд Исламабада запретил праздновать в столице Пакистана День Святого Валентина, назвав праздник противоречащим мусульманской культуре.

Как сообщала «Страна», в результате теракта, который произошел в одном из храмовых комплексов в Пакистане 16 февраля, погибли по меньшей мере 70 человек. В результате подрыва смертника ранения получили еще, более чем 150 человек. Этот теракт стал самым смертоносным в Пакистане с начала 2017 года