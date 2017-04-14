По сообщению AFP, правительство Джастина Трюдо на этой неделе снимет все ограничения в употреблении марихуаны. Канада станет второй в мире страной после Уругвая, где марихуана полностью разрешена. Нынешние методы борьбы с наркотиками в Канаде признаны неэффективными.

Сам премьер-министр Канады Джастин Трюдо в 2013 году признался, что в молодости «курил травку» 5-6 раз в компании друзей. Он рассказал, что его покойному брату Мишелю грозило судебное разбирательство за хранение небольшого количества марихуаны. Это, по словам Трюдо, также подвигло его на принятие решения о легализации марихуаны.

Медицинское использование марихуаны разрешено в Канаде с 2001 года, но в последнее время стало поступать множество новых заявок на их открытие в ожидании легализации этого наркотика. По государственным оценкам, с 2018 года канадцы будут ежегодно потреблять 655 тонн марихуаны ежегодно, затрачивая на это 4,2-6,2 млрд. долл.