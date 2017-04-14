Баку и Брюссель обсуждают вопрос отмены виз для граждан Азербайджана, заявил пресс-секретарь азербайджанского МИД Хикмет Гаджиев.

«Вопрос отмены виз для граждан Азербайджана является одной из обсуждаемых тем в рамках сотрудничества между Европейским Союзом и Азербайджаном», — сказал Х.Гаджиев агентству «Интерфакс-Азербайджан».

По его словам, соглашение об упрощении виз и реадмиссии между Азербайджаном и ЕС действует уже несколько лет.

Х.Гаджиев подчеркнул, что успешное сотрудничество в рамках этого соглашения создаст благоприятную почву для обсуждения этого вопроса на новом уровне.

«Не исключено, что вопрос об отмене виз может быть рассмотрен между Азербайджаном и ЕС в рамках переговоров по новому соглашению партнерства»,- добавил он.

Как сообщалось ранее, 14 ноября 2016 года Совет ЕС утвердил предоставление Европейской комиссии и высокому представителю Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности мандата на ведение переговоров по новому соглашению с Азербайджаном. Новое соглашение должно заменить соглашение о партнерстве и сотрудничестве от 1996 года.

Переговоры по новому соглашению стартовали 7 февраля 2017 года.