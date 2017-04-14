Авианосная ударная группа ВМС США во главе с атомным авианосцем «Карл Винсон» подошла к Корейскому полуострову в ожидании возможного нового ядерного испытания в КНДР или пуска баллистических ракет. Об этом сообщает «Интерфкс».

Согласно данным американской частной разведывательно-аналитической компании «Стратфор», авианосная группа в настоящее время находится к западу от японского острова Кюсю и идет через Корейский пролив в акваторию Японского моря к восточному побережью КНДР. Там, по сообщению японских СМИ, ссылающихся на источники в Силах самообороны страны, к ним также присоединятся японские боевые корабли.

В состав авианосной группы ВМС США помимо авианосца «Карл Винсон» входят ракетный крейсер «Лейк Чемплейн» и два эсминца — «Майкл Мерфи» и «Уэйн Мейер». Кроме того, группу сопровождают атомные подводные лодки, оснащенные крылатыми ракетами «Томагавк».

По данным телеканала CNN, в возможном ударе по КНДР в случае проведения ядерного испытания могут быть задействованы также стратегические бомбардировщики ВВС США В-52, В-1В и В-2, размещенные на американской авиабазе на острове Гуам в западной части Тихого океана. Кроме того, для перехвата северокорейских ракет могут быть использованы наземные и корабельные системы противоракетной обороны США, Японии и Южной Кореи, в том числе американские корабли авианосной группы «Карла Винсона», оснащенные системой ПРО «Иджис».

NBC News со ссылкой на источники в американской разведке сообщает, что США готовы нанести упреждающий удар по КНДР в случае, если будут получены свидетельства подготовки Пхеньяна к новому ядерному испытанию.

В Вашингтоне полагают, что Северная Корея собирается провести пуск в эти выходные. В связи с этим в районе Корейского полуострова размещены два эсминца США с крылатыми ракетами «Томагавк», при чем один из них — всего в 300 милях (550 км) от полигона, на котором, как ожидается, пройдут испытания.

Американская ударная авианосная группировка отправилась в район Корейского полуострова в субботу. Ранее власти Северной Кореи призвали иностранных журналистов, находящихся в стране, приготовиться к «большому и важному событию», которое произойдет в ближайшие дни. Сайт 38 North Института США и Кореи при американском университете Джонса Хопкинса сообщает, что последние спутниковые снимки указывают на то, что КНДР завершила приготовления к возможному новому ядерному испытанию.

В ответ на действия США в Пхеньяне, в свою очередь, заявили, что готовы к войне, которую, по мнению Северной Кореи, стремится развязать Вашингтон.