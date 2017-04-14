Стали известны личности погибших в результате ДТП в Баку.

Как удалось выяснить АПА, на Зыхском шоссе в результате столкновения двух автомобилей ВАЗ-2107 и KIA вспыхнул пожар. В автомобиле ВАЗ-2107 заживо сгорели — водитель Гулиев Гюльага Магеррам оглу (1973 г.р.), Садыгов Эльчин Саббар оглу (1973 г.р.) и его брат Садыгов Намиг Саббар оглу (1968 г.р.).

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В Баку произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого сгорел автомобиль.

Как сообщает Report, инцидент имел место на Зыхском шоссе Сураханского района.

Автомобиль ВАЗ-2107 столкнулся с автомобилем KIA. В результате столкновения возгорелся автомобиль ВАЗ-2107.

К месту происшествия привлечены спасатели государственной пожарной службы и службы спасения в особо рискованных ситуациях МЧС. Report сообщили, что все три пассажира автомобиля ВАЗ-2107 сгорели. Личности пострадавших устанавливаются.

По факту ведется расследование.