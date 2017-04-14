Российские туроператоры сообщают о существенном росте спроса на путешествия в Азербайджан. Участники рынка говорят, что турпоток сюда мог бы быть больше, если бы о направлении было больше известно туристам и турагентам.

В чем привлекательность Азербайджана?

Отвечая на вопрос «Вестника АТОР» о том, в чем сильные стороны туристического продукта Азербайджана, туроператоры отмечают качественную отельную базу, не уступающую европейским гостиницам, разнообразие экскурсионных программ и высокий уровень развития санаторно-курортного комплекса.

Наиболее развитыми направлениями туризма считаются пляжный отдых и санаторно-курортное лечение

«Азербайджан – очень разноплановая страна в области туризма. Здесь много исторических и культурных памятников, заповедников, есть прекрасные пляжи и санатории с современной лечебно-диагностической базой. Туристский сезон в Азербайджане длиться круглый год: осенью и весной можно осмотреть достопримечательности в рамках экскурсионного тура, летом отдохнуть на пляжах каспийского моря, зимой покататься на горнолыжных склонах курортов Шахдаг и Габала, санаторно-курортное лечение действует круглогодично. Наиболее развитыми направлениями туризма считаются пляжный отдых и санаторно-курортное лечение», – рассказали «Вестнику АТОР» в пресс-службе Национального туроператора АЛЕАН.

«Одним из преимуществ Азербайджана как туристического направления является высокий уровень сервиса. Цены низкими здесь не назовешь, страна ориентируется по уровню на Арабские Эмираты», – считает Анна Филатовская, директор департамента прямых продаж, рекламы и PR туроператора ICS Travel Group.

По мнению г-жи Филатовской, направлению все-таки свойственна сезонность: эксперт советует отдыхать в этой стране с апреля по октябрь. «С ноября по февраль здесь холодно, с моря дуют пронизывающие ветра», – говорит г-жа Филатовская.

Цены на туристические услуги и размещение в Азербайджане низкими не назовешь, страна ориентируется по уровню на ОАЭ

Дмитрий Шаров, генеральный директор туроператора «Мультитур», говоря об Азербайджане, также ставит на первое место европейский уровень сервиса в этой стране.

«Это первое и главное, что отличает страну Азербайджан от других стран СНГ и Грузии. В Азербайджане большое число отелей хорошего уровня категории 4-5*. Наряду с этим Азербайджан богат архитектурно-историческими памятниками, как в самом Баку, так и за его пределами. Нафталан – единственный в мире курорт, где проводится лечение при помощи нефти, очищенной особым образом. Есть и свой горнолыжный курорт и много что еще», – рассказывает глава «Мультитур». По его наблюдениям, сегодня в Азербайджане востребован и активно реализуется деловой туризм и MICE.

«Мы также отмечаем интерес туристов к историко-культурному наследию, которым богата страна. Важно и то, что являясь исламским государством, Азербайджан очень лояльно относится к другим религиям и не запрещает вести светский образ жизни своим гражданам и приезжим туристам», – подчеркивает г-н Шаров.

Отметим, что в последнем мировом рейтинге конкурентоспособности туризма, составленном экспертами Всемирного Экономического Форума («The Travel & Tourism Competitiveness Report 2017»), Азербайджан показал одну из лучших динамик, переместившись вверх сразу на 13 позиций и заняв в итоге 71 место.

Как отмечают в ВЭФ, к такому «скачку» привел рост инвестиций в сферу туризма Азербайджана, курс на либерализацию визового режима, рост объемов международной авиаперевозки, снижение стоимости проживания в отелях, а также в целом развитие отрасли развлечений и отдыха.

В топе спроса туристов — Нафталан

Туроператоры сходятся во мнении, что больше всего у российских туристов на азербайджанском направлении востребован лечебный и оздоровительный отдых.

«В этом году спрос на отдых в Азербайджане вырос на 30 %, главным образом за счет развития санаторно-курортной базы», – проинформировали в компании АЛЕАН. Топ запросов возглавляет отдых на курорте Нафталан. «На данный момент наиболее востребован у российских туристов лечебный курорт Нафталан. Средняя продолжительность отдыха составляет 10 дней», – сообщили в пресс-службе туроператора. Между тем в АЛЕАН отмечают и рост интереса к экскурсионным турам в Азербайджан.

В этом году спрос на отдых в Азербайджане вырос на 30 %, главным образом за счет развития санаторно-курортной базы

«Как правило, это индивидуальные туры, но есть заявки и на группы, комбинированные туры не пользуются популярностью. Благодаря тому, что у АЛЕАНА есть офис в Баку, мы предлагаем широкий выбор средств размещения различной категории, есть возможность приобретения авиабилетов, заказ индивидуального трансфера», – рассказали в компании.

По данным пресс-службы АЛЕАН, на предстоящие майские праздники поток туристов в Азербайджан увеличился незначительно, сюда более востребованы туры в летний период.

Анна Филатовская также отмечает востребованность лечения на курортах Азербайджана. «Обычно в сезон побережье заполнено местными отдыхающими с материка», – делится наблюдениями эксперт.

Кто едет в Азербайджан?

По оценке участников рынка, в Азербайджан путешествуют из разных регионов России. «В Азербайджан едут из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Екатеринбурга», – говорит Анна Филатовская. Туроператор ICS Travel Group совсем недавно открыл это направление, и в компанию уже поступают запросы на бронирование отелей.

По информации Дмитрия Шарова из «Мультитур», на направлении востребован индивидуальный туризм, санаторно-курортное лечение, где опять-таки популярен курорт Нафталан. Клиенты компании стремятся покупать готовый продукт с гарантированной датой заезда и фиксированной ценой. По данным ГК «Мультитур», продолжительность экскурсионного тура, приобретаемая туристами, составляет от 4 до 6 дней. Глубина продаж по направлению составляет от трех недель до четырех месяцев.

«Туры в Азербайджан пока не поставлены «на поток» в том смысле, как это происходит с популярными направлениями, но предпочтение все же отдается сборным турам, и это правильно. Туристы умеют считать деньги и отлично понимают, что индивидуальная программа обойдется для них значительно дороже, нежели готовый турпакет», – поясняет Дмитрий Шаров.

Анализируя спрос по направлению на майские даты, топ-менеджер говорит, что спрос есть, однако из-за высокой стоимости на авиабилеты этот период не востребован в полной мере.

За счет чего может расти турпоток

Российские туроператоры отмечают недостаток информации о туристических возможностях Азербайджана и призывают туристические власти этой страны, а также местных туроператоров, активнее продвигать направление на российском рынке.

«Большинство россиян попросту не понимают, зачем им ехать в Азербайджан, что такого есть в этой стране, что их могло бы заинтересовать. Так что нужна «изюминка» — события, интерактив. Неплохо бы осветить направление с туристической стороны в прессе и по телевидению. Вот такие задачи и вопросы необходимо реализовать и правительству и туроператорам Азербайджана», – говорит Дмитрий Шаров.

По его мнению, Азербайджану надо более активно позиционировать себя и больше выходить на российских туроператоров с хорошим турпродуктом и выгодными условиями сотрудничества.

Эксперты Национального туроператора АЛЕАН также считают, что для более эффективного продвижения курортов Азербайджана среди российской аудитории туристов, в первую очередь необходимо плотно работать с турагентским сегментом. «Нужно проводить комплекс мероприятий по обучению менеджеров, организовывать рекламные и пресс-туры, распространять каталоги, буклеты», – говорят в компании. Кроме того, представители туроператора полагают, что в перспективе туропоток в Азербайджан может увеличиться за счет снижения цен на авиаперелеты.