Азербайджанская госкомпания SOCAR обеспечивает гарантированное, бесперебойное и надежное газоснабжение социального сектора (бытовые и энергетические объекты) Грузии на основе меморандума, подписанного с правительством Грузии, и соглашений с Грузинской нефтегазовой корпорацией, сказал в интервью Trend вице-премьер и министр энергетики Грузии Каха Каладзе.

По его словам, это в значительной степени способствует повышению энергетической безопасности Грузии.

«Азербайджан почти полностью удовлетворяет общий спрос Грузии на газ по двум газопроводам. Среднесуточный объем поставок газа в Грузию по этим газопроводам из Азербайджана составляет около 10,5-11,5 миллиона кубометров. Ожидается, что эти объемы будут еще больше увеличены в рамках проекта «Шах Дениз -2″», — сказал Каладзе.

Министр отметил, что грузинская сторона приветствует участие SOCAR в энергетическом секторе страны.

«Компания SOCAR Georgia Gas Ltd. выполняет крупнейший проект по газификации по всей территории Грузии. Работы проводятся в рамках контракта, подписанного в 2009 году между правительством Грузии и SOCAR. В рамках контракта осуществляется восстановление и строительство сети распределения природного газа», — добавил Каладзе.

Министр сказал, что в период 2009-2016 годов более 200 тысяч потребителей в около 600 населенных пунктах по всей Грузии получили доступ к сети природного газа.

«Важная часть проекта будет выполнена в 2017 году. К концу этого года 75 процентов населения смогут получать природный газ», — добавил Каладзе.

Касаясь процесса приватизации АО «Грузинская нефтегазовая корпорация», министр сказал, что этот вопрос был рассмотрен ранее, однако конкретных решений принято не было.

Каладзе добавил, что какой-либо возможный интерес SOCAR в этом процессе не обсуждался.

Говоря об энергетическом мосте «Азербайджан-Грузия-Турция», министр сказал, что работа моста идет успешно.

По его словам, в 2016 году впервые из Азербайджана в Турцию через Грузию было отправлено около одного миллиарда киловатт-часов электроэнергии.

SOCAR поставляет свой собственный газ в Грузию по трубопроводу, проходящему через Газахский район Азербайджана. Мощность прокачки газа по этому трубопроводу составляет примерно три миллиарда кубических метров в год.

Азербайджан является основным поставщиком газа в Грузию, на долю которого приходится 77,9 процента от общего объема импорта газа в страну.