Министр иностранных дел Грузии Михаил Джанелидзе расценивает запланированный визит главы МИД РФ Сергея Лаврова в Абхазию как провокационный шаг, передает Грузия-Онлайн.

Как заявил Джанелидзе в беседе с журналистами, международная общественность поддерживает суверенитет и территориальную целостность Грузии и всегда будет рядом с Грузией, когда речь идет о нормах международного права и мирного урегулирования конфликта.

«Мы видим, что Россия продолжает провокационные шаги и действия. К сожалению, визит главы МИД России не первый в оккупированные регионы. Визиты были осуществлены и в 2008, 2009 и 2011 годах. Это полное игнорирование международного права, международных норм и принципов. Разумеется, международная общественность поддерживает суверенитет и территориальную целостность Грузии и всегда будет рядом с Грузией, когда речь идет о нормах международного права и мирного урегулирования конфликта», — заявил Михаил Джанелидзе.