Фанаты Бешикташа попытались устроить драку на стадионе с французами.

Как передает «Корреспондент», стартовый свисток четвертьфинального матча Лиги Европы между Лионом и Бешикташем не был дан вовремя из-за поведения турецких болельщиков.

Перед началом матча болельщики турецкого клуба начали бросать в французских фанатов петарды и другие предметы, а также ворвались в секцию с фанатами Лиона с целью устроить драку.

Болельщики Лиона в поисках укрытия выбежали на поле. Из-за большого количества людей на газоне поединок не был начат вовремя.