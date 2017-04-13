Северной Корее известно о планах США нанести превентивный удар по ядерным объектам страны, она готова нанести ответный удар в случае провокации, заявил полномочный министр посольства КНДР в Москве Зин Зен Хев, передает Интерфакс.

«Сегодня ситуация на Корейском полуострове дошла до неконтролируемой ситуации, потому что США и южнокорейские марионетки развернули действия, которые ставят своей целью ликвидацию нашего полуострова, свержение нашего лидера и нанесение превентивного удара по ракетным и ядерным объектам нашей страны», — он в посольстве КНДР на мероприятии в честь Дня Солнца — дня рождения Ким Ир Сена. «Наша армия и наш народ бдительно следят за происками враждебных сил и, если с их стороны будет хоть малейшая провокация, готовы нанести ответный удар и раздавить провокацию», — отметил он.

При этом северокорейский дипломат отметил, что Пхеньян намерен укреплять отношения с Россией.

День Солнца отмечается в день рождения лидера КНДР Ким Ир Сена, в этом году ему исполнилось бы 105 лет. Он умер в 1994 году в возрасте 82 лет.