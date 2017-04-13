Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонный разговор, передает Газета.ру со ссылкой на сайт Кремля.

«Обсуждено развитие ситуации в Сирии. Выражен обоюдный настрой на продолжение совместной работы в целях укрепления режима прекращения боевых действий, готовность и далее способствовать межсирийскому переговорному процессу как в астанинском, так и в женевском форматах», — говорится в сообщении.

Лидеры также высказались за скорейшее проведение объективного и тщательного международного расследования инцидента с химическим оружием в городе Хан-Шейхун 4 апреля 2017 года.