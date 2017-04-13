Американский президент Дональд Трамп заявил, что не намерен настаивать на отставке сирийского президента Башара Асада.

«Настаиваем ли мы? Нет. Но я думаю, что в определенный момент это случится», — сказал Трамп в интервью The Wall Street Journal, передает Корреспондент со ссылкой на ABCnews.

При этом он добавил, что не стал бы называть невозможным мир в Сирии с сохранением на посту Асада.

«Я думаю, что это трудно представить. Но я бы не использовал слово «невозможно». Я думаю, что слово «невозможно» неправильное. Но это, кажется, не было бы хорошим началом (для мира -ред.)», — отметил президент США.