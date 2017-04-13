У библиотеки на Васильевском острове в Петербурге произошел взрыв, в результате которого пострадал один человек, сообщает интернет-газета «Фонтанка» со ссылкой на работников библиотеки.

«По предварительным данным, в результате взрыва на улице Одоевского один человек пострадал, ему оторвало руку», — сказал анонимный собеседник агентства FlashNord в региональном МВД.

Как передает BBC, по данным «Фонтанки», взрыв неустановленного устройства в руках подростка произошел «при попытке его разбора», пострадавший — студент Санкт-Петербургского государственного технологического института.